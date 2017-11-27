Гётце выбыл на полтора месяца

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

У 25-летнего футболиста выявлена трещина в голенестопе. Сроки восстановления составят порядка шести недель.

В этом сезоне Гётце сыграл за "Боруссию" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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