Гётце: "Я рад вернуться в сборную Германии"

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Гётце: "Я рад вернуться в сборную Германии"

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце поделился эмоциями от вызова в сборную Германии.

"Я рад вернуться в сборную Германии спустя почти год. Также весьма доволен тем, что мой друг Илкай Гюндоган вновь в команде" - написал 25-летний футболист в своём твиттере.

В этом сезоне Гётце сыграл за "Боруссию" 11 матчей и сделал 3 результативных передачи.

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