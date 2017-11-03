Гётце: "Я рад вернуться в сборную Германии"

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце поделился эмоциями от вызова в сборную Германии.

"Я рад вернуться в сборную Германии спустя почти год. Также весьма доволен тем, что мой друг Илкай Гюндоган вновь в команде" - написал 25-летний футболист в своём твиттере.

В этом сезоне Гётце сыграл за "Боруссию" 11 матчей и сделал 3 результативных передачи.

Не пропустите: Стала известна заявка сборной Германии на товарищеские матчи с Англией и Францией. | http://soccernews.ru