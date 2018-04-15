Гётце: "Я скрестил пальцы за Клоппа"
Хавбек дортмундской "Боруссии" Марио Гётце оценил шансы "Ливерпуля" на победу в Лиге Чемпионов.
"У них определенно есть шанс выиграть Лигу Чемпионов. Возможно, только Клопп и немногие другие верили, что "Ливерпуль" пройдет "Сити" таким образом. Но полуфиналы и финал - это другой уровень. Будет захватывающе, я скрестил пальцы за Клоппа.
Я играл и тренировался под руководством Клоппа и Гвардиолы, оба оказали на меня впечатление. Поэтому мне было так интересно, кто в итоге победит. Есть быть честным, я был больше рад, что победил Клопп" - приводит слова Гётце Liverpool Echo.
Читайте также: Салах оценил шансы "Ливерпуля" на победу в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" обыгрывает "Малагу" и поднимается на третью строчку Примеры
-
Не хватило сил на дерби: "Лацио" и "Рома" голами не порадовали
-
В матче с двумя удалениями ПСВ разгромил "Аякс", став чемпионом Голландии
-
"Вест Бромвич" обыгрывает "МЮ", "Манчестер Сити" становится чемпионом
-
Два гола для серебра: "Шальке 04" переигрывает дортмундскую "Боруссию"
Лента новостей
-
Моуринью готов обменять Де Хеа на Иско
-
"Ювентус" проявляет интерес к четырем игрокам ПСЖ
-
Гвардиола выиграл семь чемпионских титулов за девять лет своей тренерской карьеры
-
Бэйл нарушил планы Переса на летнее трансферное окно
-
Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству завоеванных трофеев
-
Ребров: "Поражение - по делу"
-
Клопп заинтересован в подписании вингера "Реала"
-
Моуринью: "Никакого безумия с нашей стороны на трансферном рынке не будет"
-
"Манчестер Юнайтед" будет готов выложить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны"
-
Моуринью: "Манчестер Сити" выиграл чемпионат потому, что был лучшей командой"
-
Червиченко: "Спартак" сделал "Локомотив" чемпионом"
-
Сандро Вагнер: "Роналду забивает в играх больше голов, чем я на тренировках"
-
ПСЖ - "Монако" - 7:1 (обзор)
-
ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции
-
Впервые в карьере Моуринью не смог выиграть чемпионат во втором сезоне в клубе, который он тренирует
-
"Малага" - "Реал" - 1:2 (обзор)
-
"Лацио" - "Рома" - 0:0 (обзор)
-
Куртуа ответил отказом на предложение ПСЖ
-
"Реал" обыгрывает "Малагу" и поднимается на третью строчку Примеры
-
Не хватило сил на дерби: "Лацио" и "Рома" голами не порадовали