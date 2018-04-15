Гётце: "Я скрестил пальцы за Клоппа"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марио Гётце оценил шансы "Ливерпуля" на победу в Лиге Чемпионов.

"У них определенно есть шанс выиграть Лигу Чемпионов. Возможно, только Клопп и немногие другие верили, что "Ливерпуль" пройдет "Сити" таким образом. Но полуфиналы и финал - это другой уровень. Будет захватывающе, я скрестил пальцы за Клоппа.

Я играл и тренировался под руководством Клоппа и Гвардиолы, оба оказали на меня впечатление. Поэтому мне было так интересно, кто в итоге победит. Есть быть честным, я был больше рад, что победил Клопп" - приводит слова Гётце Liverpool Echo.

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