Гетце забил в дебютном матче за ПСВ, его клуб одержал крупную победу
В матче 5-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде разгромил "Зволле" со счетом 3:0. Счет открыл немецкий полузащитник Марио Гетце, который проводил свой дебютный матч за клуб из Эйндховена. Также голы забивали Коди Гакпо и Дониелл Мален. Благодаря победе ПСВ вышел на первое место в Эредивизии.
"Зволле" Зволле - ПСВ Эйндховен - 0:3 (0:3)
Голы: Гетце, 9 - 0:1, Гакпо, 18 - 0:2, Мален, 39 - 0:3
ПСВ: Мвого, Макс, Боскальи, Баумгартль, Думфрис, Сангаре (Фейн, 87), Росарио, Гакпо, Мауро Жуниор (Мадуэке, 67), Гетце (Ихаттарен, 67), Мален
Не пропустите: Гетце прокомментировал свой переход в ПСВ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23