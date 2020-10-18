Гетце забил в дебютном матче за ПСВ, его клуб одержал крупную победу

В матче 5-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде разгромил "Зволле" со счетом 3:0. Счет открыл немецкий полузащитник Марио Гетце, который проводил свой дебютный матч за клуб из Эйндховена. Также голы забивали Коди Гакпо и Дониелл Мален. Благодаря победе ПСВ вышел на первое место в Эредивизии.

"Зволле" Зволле - ПСВ Эйндховен - 0:3 (0:3)

Голы: Гетце, 9 - 0:1, Гакпо, 18 - 0:2, Мален, 39 - 0:3

ПСВ: Мвого, Макс, Боскальи, Баумгартль, Думфрис, Сангаре (Фейн, 87), Росарио, Гакпо, Мауро Жуниор (Мадуэке, 67), Гетце (Ихаттарен, 67), Мален

Не пропустите: Гетце прокомментировал свой переход в ПСВ. | http://soccernews.ru