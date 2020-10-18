Гетце забил в дебютном матче за ПСВ, его клуб одержал крупную победу

Теги псвзволлемарио гётце

Гетце забил в дебютном матче за ПСВ, его клуб одержал крупную победу

В матче 5-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде разгромил "Зволле" со счетом 3:0. Счет открыл немецкий полузащитник Марио Гетце, который проводил свой дебютный матч за клуб из Эйндховена. Также голы забивали Коди Гакпо и Дониелл Мален. Благодаря победе ПСВ вышел на первое место в Эредивизии.

"Зволле" Зволле - ПСВ Эйндховен - 0:3 (0:3)
Голы: Гетце, 9 - 0:1, Гакпо, 18 - 0:2, Мален, 39 - 0:3

ПСВ: Мвого, Макс, Боскальи, Баумгартль, Думфрис, Сангаре (Фейн, 87), Росарио, Гакпо, Мауро Жуниор (Мадуэке, 67), Гетце (Ихаттарен, 67), Мален

Не пропустите: Гетце прокомментировал свой переход в ПСВ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Чемпионат России, 11-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Чемпионат России, 11-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов