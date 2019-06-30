Гей из чемпионата МЛС: "Объявив каминг-аут я хотел стать примером для детей"



Полузащитник "Миннесоты Юнайтед" Коллин Мартин прокомментировал свой каминг-аут, который он совершил в 2018 году.

"Я думал, что есть и другие футболисты-геи. Надеюсь, что им будет комфортно не только в обществе, но и в спорте, и они смогут быть самими собой. Я считаю позором тот факт, что люди в наши дни не могут быть собой.

Что касается моего публичного каминг-аута, то он делался не ради себя. Я хотел стать примером для детей или тех людей, которые еще не определились со своей ориентацией, и не могут решить, идти ли им в спорт. Быть может, это будет что-то значить для них", - приводит слова Мартина Sky Sports.

Не пропустите: Глушаков: "Ура! Нашел работу". | http://soccernews.ru