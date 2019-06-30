Гей из чемпионата МЛС: "Объявив каминг-аут я хотел стать примером для детей"

10 Теги

Гей из чемпионата МЛС: "Объявив каминг-аут я хотел стать примером для детей"
Полузащитник "Миннесоты Юнайтед" Коллин Мартин прокомментировал свой каминг-аут, который он совершил в 2018 году.

"Я думал, что есть и другие футболисты-геи. Надеюсь, что им будет комфортно не только в обществе, но и в спорте, и они смогут быть самими собой. Я считаю позором тот факт, что люди в наши дни не могут быть собой.

Что касается моего публичного каминг-аута, то он делался не ради себя. Я хотел стать примером для детей или тех людей, которые еще не определились со своей ориентацией, и не могут решить, идти ли им в спорт. Быть может, это будет что-то значить для них", - приводит слова Мартина Sky Sports.

Не пропустите: Глушаков: "Ура! Нашел работу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

ГЕЙ ИЗ ЧЕМПИОНАТА МЛС: "ОБЪЯВИВ КАМИНГ-АУТ Я ХОТЕЛ СТАТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ игроков путалоны"

Ответить
jugulator
Пьянь

Причем здесь Барселона? Засовывание пальцев в задницу практикуют в другом испанском клубе. Барселона в подобных вещах замечена не была.

Ответить
Крош
Крош

Я имею ввиду симуляции Бускетса,Альбы,Месси.Постоянное поднятие рук об оффсайде при каждом голе в ворота их.

Ответить
jugulator
Пьянь

По Бускетсу. Симуляция у него была именно в том матче с Интером. Больше не припомню.

Ответить
jugulator
Пьянь

К жопникам можно относиться толерантно, но лишь до тех пор, пока они не пропагандируют свое дерьмо. Хотят мужики трахать друг друга, пускай, но это нужно делать за закрытыми дверями. А не устраивать парады, публичные каминг-ауты, требовать всеобщую поддержку и т.д.

Ответить
jugulator
Пьянь

Месси не был замечен в симуляциях, Бускетс один раз. Что касается того же Реала, то там еще в прошлом сезоне был полный набор подобных - Рамос, Каземиро, гей.

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ты вступил в Европейское общество, так будь добр, принимай все его особенности. Тем более, ты еще и за барселону болеешь. Тебе предрешено быть толерантным

Крош
Крош

Месси не был замечен?Постоянно кидается на защитников,всмысле,прыгает,а раньше после обыгрыша бежал за мячом

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ты же эуропеец, как тебя , пьянь, не стыдно?

Крош
Крош

Один?))Симуляция в матче с Интером в ЛЧ 09-10,В матче где типа вратарь ударил его и еще кого-то,навскидку.Про Кросса забыл упомянуть с ПСЖ

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: ПСЖ готов расстаться с Неймаром

СМИ: ПСЖ готов расстаться с Неймаром

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City New York City 34 54
3 Торонто Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов