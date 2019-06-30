Гей из чемпионата МЛС: "Объявив каминг-аут я хотел стать примером для детей"
Полузащитник "Миннесоты Юнайтед" Коллин Мартин прокомментировал свой каминг-аут, который он совершил в 2018 году.
"Я думал, что есть и другие футболисты-геи. Надеюсь, что им будет комфортно не только в обществе, но и в спорте, и они смогут быть самими собой. Я считаю позором тот факт, что люди в наши дни не могут быть собой.
Что касается моего публичного каминг-аута, то он делался не ради себя. Я хотел стать примером для детей или тех людей, которые еще не определились со своей ориентацией, и не могут решить, идти ли им в спорт. Быть может, это будет что-то значить для них", - приводит слова Мартина Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34