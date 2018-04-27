"Гёзтепе" дома сокрушил "Карабюкспор"

В рамках 31-го тура чемпионата Турции "Гёзтепе" на своём поле нанёс разгромное поражение "Карабюкспору" со счётом 5:0. Благодаря этой победе измирская команда поднялась на пятое место в турнирной таблице первенства.

"Гёзтепе" - "Карабюкспор" - 5:0

Голы: Нгандо, 11 - 1:0, Нгандо, 45 - 2:0, Гилас, 64 - 3:0, Гилас, 77 - 4:0, Ба, 80 - 5:0.

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