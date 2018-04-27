"Гёзтепе" дома сокрушил "Карабюкспор"
В рамках 31-го тура чемпионата Турции "Гёзтепе" на своём поле нанёс разгромное поражение "Карабюкспору" со счётом 5:0. Благодаря этой победе измирская команда поднялась на пятое место в турнирной таблице первенства.
"Гёзтепе" - "Карабюкспор" - 5:0
Голы: Нгандо, 11 - 1:0, Нгандо, 45 - 2:0, Гилас, 64 - 3:0, Гилас, 77 - 4:0, Ба, 80 - 5:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|30
|63
|2
|Бешикташ
|30
|62
|3
|Истанбул ББ
|30
|62
|4
|Фенербахче
|30
|60
|5
|Гёзтепе АС Измир
|31
|47
|6
|Трабзонспор
|30
|46
|7
|Сивасспор
|30
|44
|8
|Кайсериспор
|30
|44
|9
|Касимпаса
|30
|40
|10
|Малатия Беледийеспор
|30
|38
|11
|Бурсаспор
|30
|36
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|30
|35
|13
|Антальяспор
|30
|35
|14
|Коньяспор
|30
|32
|15
|Аланьяспор
|30
|32
|16
|Османлыспор
|30
|32
|17
|Генчлербирлиги
|30
|30
|18
|Карабюкспор
|31
|12