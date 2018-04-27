"Гёзтепе" дома сокрушил "Карабюкспор"

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"Гёзтепе" дома сокрушил "Карабюкспор"

В рамках 31-го тура чемпионата Турции "Гёзтепе" на своём поле нанёс разгромное поражение "Карабюкспору" со счётом 5:0. Благодаря этой победе измирская команда поднялась на пятое место в турнирной таблице первенства.

"Гёзтепе" - "Карабюкспор" - 5:0

Голы: Нгандо, 11 - 1:0, Нгандо, 45 - 2:0, Гилас, 64 - 3:0, Гилас, 77 - 4:0, Ба, 80 - 5:0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 30 63
2 Бешикташ 30 62
3 Истанбул ББ 30 62
4 Фенербахче 30 60
5 Гёзтепе АС Измир 31 47
6 Трабзонспор 30 46
7 Сивасспор 30 44
8 Кайсериспор 30 44
9 Касимпаса 30 40
10 Малатия Беледийеспор 30 38
11 Бурсаспор 30 36
12 Акхисар Беледийе ГС 30 35
13 Антальяспор 30 35
14 Коньяспор 30 32
15 Аланьяспор 30 32
16 Османлыспор 30 32
17 Генчлербирлиги 30 30
18 Карабюкспор 31 12
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