"Гезтепе" – "Фенербахче" - 2:2, "Аланьяспор" – "Касымпаша" - 1:3 (обзоры)

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"Гезтепе" – "Фенербахче" - 2:2, "Аланьяспор" – "Касымпаша" - 1:3 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей первого тура чемпионата Турции.

"Гезтепе" – "Фенербахче" - 2:2

"Аланьяспор" – "Касымпаша" - 1:3

Не пропустите: "Фенербахче" не сумел обыграть "Гезтепе", "Касымпаша" победила "Аланьяспор". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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