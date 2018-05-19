"Гёзтепе" – "Галатасарай" - 0:1, "Фенербахче" – "Коньяспор" - 3:2 (обзоры)

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"Гёзтепе" – "Галатасарай" - 0:1, "Фенербахче" – "Коньяспор" - 3:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 34-го тура чемпионата Турции.

"Гёзтепе" – "Галатасарай" - 0:1 

"Фенербахче" – "Коньяспор" - 3:2

Не пропустите: "Галатасарай" одолел "Гёзтепе" и стал чемпионом Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 34 75
2 Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор 34 49
8 Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор 34 38
15 Коньяспор 34 36
16 Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор 34 12
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