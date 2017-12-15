"Гёзтепе" интересуется защитником "Краснодара"

Защитник "Краснодара" Александр Жиров может зимой сменить клубную прописку, сообщают российские СМИ.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован турецкий "Гёзтепе", который может сделать предложение о его трансфере в январе.

Стоит отметить, что Жиров в этом сезоне сыграл всего 3 матча за вторую команду "Краснодара".

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