"Гёзтепе" интересуется защитником "Краснодара"

Теги краснодаргёзтепе ас измир

"Гёзтепе" интересуется защитником "Краснодара"

Защитник "Краснодара" Александр Жиров может зимой сменить клубную прописку, сообщают российские СМИ.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован турецкий "Гёзтепе", который может сделать предложение о его трансфере в январе.

Стоит отметить, что Жиров в этом сезоне сыграл всего 3 матча за вторую команду "Краснодара". 

Не пропустите: Чельстрем решил завершить карьеру. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов