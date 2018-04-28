"Гёзтепе" - "Карабюкспор" - 5:0 (обзор)

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"Гёзтепе" - "Карабюкспор" - 5:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура чемпионата Турции между "Гёзтепе" и "Карабюкспором".

Не пропустите: "Гёзтепе" дома сокрушил "Карабюкспор". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 30 63
2 Бешикташ 30 62
3 Истанбул ББ 30 62
4 Фенербахче 30 60
5 Гёзтепе АС Измир 31 47
6 Трабзонспор 30 46
7 Сивасспор 30 44
8 Кайсериспор 30 44
9 Касимпаса 30 40
10 Малатия Беледийеспор 30 38
11 Бурсаспор 30 36
12 Акхисар Беледийе ГС 30 35
13 Антальяспор 30 35
14 Коньяспор 30 32
15 Аланьяспор 30 32
16 Османлыспор 30 32
17 Генчлербирлиги 30 30
18 Карабюкспор 31 12
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