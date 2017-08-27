"Гёзтепе" – "Трабзонспор" - 3:2, "Кайсериспор" – "Османлыспор" - 2:2 (обзоры)

Теги гёзтепе ас измиртрабзонспоркайсериспоросманлыспор

"Гёзтепе" – "Трабзонспор" - 3:2, "Кайсериспор" – "Османлыспор" - 2:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей третьего тура чемпионата Турции.

"Гёзтепе" – "Трабзонспор" - 3:2 

"Кайсериспор" – "Османлыспор" - 2:2

Не пропустите: "Трабзонспор" уступил "Гёзтепе", "Кайсериспор" и "Османлыспор" разошлись миром. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов