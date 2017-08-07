Геззаль присоединился к "Монако"

Экс-хавбек "Лиона" Рашид Геззаль стал футболистом "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с чемпионом Франции четырехлетнее соглашение. Игрок присоединился к "Монако" в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Геззаль провел 38 матчей за "Лион", отметился 3 голами и 6 ассистами.

Читайте также: "Монако" назвал цену на Мбаппе для "Барселоны". | http://soccernews.ru