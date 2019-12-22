Руководство "Милана": "Мы довольны работой Пиоли"

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Руководство "Милана": "Мы довольны работой Пиоли"

Руководитель футбольного отдела "Милана" Звонимир Бобан высказался о работе наставника клуба Стефано Пиоли.

Ранее "россонери" проиграли "Аталанте" со счетом 0:5.

"Игра была ужасной. Это очень больно, мы обеспокоены. Однако мы продолжаем двигаться вместе с Пиоли. Если не брать в учет сегодняшний матч, то мы довольны работой Пиоли", - приводит слова Бобана GianlucaDiMarzio.com.

Напомним, что Пиоли возглавил "Милан" в октябре 2019 года, заключив с клубом двухлетнее соглашение.

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