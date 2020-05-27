"Реал" не будет разглашать информацию о продлении контрактов с футболистами

"Реал" решил отказаться от практики разглашения информации о продлении контрактов с игроками.

По сведениям Marca, руководство "сливочных" считает это внутренним делом клуба, поэтому больше не будет объявлять такого рода информацию.

Ранее изданию Marca стало известно, что "Реал" подписал с Каземиро новый контракт до 2023 года.

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