У экс-тренера "Барселоны" обнаружили болезнь, из-за которой умер Риксен

Экс-тренеру "Барселоны" Хуану Карлосу Унсуэ диагностировали неизлечимое заболевание.

Как сообщает Marca, у 53-летнего испанца обнаружили боковой амиотрофический склероз. Это заболевание приводит к параличу и атрофии мышц. В 2019 году от этой болезни умер бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен.

Унсуэ за свою тренерскую карьеру успел поработать в "Барселоне", "Жироне", "Нумансии", "Расинге" и "Сельте".

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