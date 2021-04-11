Гендиректор "Рубина" отреагировал на информацию об интересе "Аталанты" и "Интера" к Хвиче

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Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался о слухах об интересе "Аталанты" и "Интера" к хавбеку Хвиче Кварацхелии.

"В клуб никаких предложений не поступало, это все слухи. Клуб оценил Хвичу в 15–20 миллионов евро? Как мы могли оценить, если на нас никто не выходил? Ни "Аталанта", ни "Интер". Одно дело, если присылают предложение о заинтересованности футболистом, тогда есть смысл что-то говорить, но ничего подобного не было.

Парня жалко. Сейчас Хвиче голову кружат всеми этими слухами, ажиотаж создали какой-то, а ему нужно спокойно играть. Эта шумиха точно не на пользу ему идет, мы ведь о нем думаем в первую очередь", - приводит слова Сайманова Sport24.

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