Гиббс перейдет из "Арсенала" в "Вест Бромвич"

Защитник "Арсенала" Киран Гиббс станет игроком "Вест Бромвича", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 5,5 миллионов евро.

27-летний Гиббс в минувшем сезоне провел за "канониров" 22 матча во всех турнирах.

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