Гиббс стал игроком "Вест Бромвича"

Защитник "Арсенала" Киран Гиббс перешел в "Вест Бромвич", сообщает официальный сайт клуба.

Игрок подписал с "дроздами" соглашение до лета 2021 года. Стоимость сделки не сообщается. Однако ранее говорилось, что сумма трансфера составит 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гиббс сыграл 22 матча и отметился пятью голевыми передачами.

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