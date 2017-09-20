Гибкость Вальверде, роль Месси и эффективность Паулиньо: почему "Барселону" рано списывать со счетов

Назначение Эрнесто Вальверде на пост главного тренера "Барселоны" не получило восторженных отзывов у многих болельщиков каталонского клуба. Сколько раз все мы видели, как перспективный специалист, неплохо проявивший себя у руля команд второго эшелона, шел на повышение в топ-клуб. Казалось, раз он добился успеха с не самым сильным коллективом, то в большой команде с более звездными игроками он с легкостью будет забирать один трофей за другим. Но на деле все оказывается далеко не так. Но игра каталонцев на старте сезона является, скорее, исключением из правил.

Сознательно мыслящие болельщики "Барселоны" в большинстве своем недовольны политикой нынешнего руководства команды. А к президенту клуба – Жозепу Бартомеу испытывают откровенную неприязнь. Их можно понять, ведь в последнее время самые громкие новости из стана каталонского клуба были связаны со скандалами, неудачными трансферами и возможными тюремными сроками. А прошедшим летом ситуация усугубилась еще больше: клуб потерял Неймара, не смог подписать две приоритетные трансферные цели, а приобретение и презентация Паулиньо стала поводом для насмешек со стороны общественности. В середине августа "Барселона" безвольно отдала "Реалу" Суперкубок страны. Казалось, что в этом сезоне "сине-гранатовым" уже ничего не светит, но очень скоро кое-что изменилось, вопрос только в том - что именно?

После поражения от мадридцев 17 августа "Барселона" провела 6 официальных матчей, в которых одержала 6 побед, забила 20 голов, пропустив лишь дважды. Вальверде выпускал на поле в этих матчах 20 разных футболистов, используя как минимум три различные тактические схемы. При Луисе Энрике все привыкли к тому, что ротация, по сути, бесполезная вещь, а успешный результат смогут дать только те футболисты, которые давали его и раньше. Поэтому в самые сложные моменты сезона мы видели привычную схему 4-3-3 с тройкой Бускетс-Иньеста-Ракитич в полузащите и Неймар-Месси-Суарес в нападении. Да и в защите все было относительно однообразно. Могли ли болельщики "Барселоны" представить команду, где Серхи Роберто играет под нападающим, коим является Лионель Месси, а место левого полузащитника занимает Алькасер? Сколько раз они видели выходящего в основе Дениса Суареса на месте левого форварда, а Алеиша Видаля на месте правого? Тактическая гибкость Вальверде и его решения по ходу матча делают эту команду более непредсказуемой и дают новый импульс, казалось, не самым значимым футболистам.

Новый тренер пытается снова сделать из "Барселоны" команду, и это у него неплохо получается. В 20 голах, забитых каталонцами в 6 матчах, поучаствовали 14 футболистов (гол/пас), а лучшим ассистентом "сине-гранатовых" является номинальный защитник - Жорди Альба. Для сравнения в мадридском "Реале" таких футболистов всего 10. В целом же именно эффективность каталонцев позволяет им быть выше коллектива Зидана: в испанской Примере на счету "сине-гранатовых" 76 ударов по воротам соперников, из которых 17 достигли цели. "Реал" нанес 74 удара, и лишь 11 из них стали голевыми. Кстати, самый эффективный игрок "Барселоны" по соотношению проведенных на поле минут и результативных действий – Паулиньо. Бразилец воспользовался 122 минутами игрового времени, дважды забив и сделав одну результативную передачу.

Если кто-то считает "Бетис" и "Хетафе" очень уж слабыми командами, то показательный матч "Барселона" провела и в Лиге Чемпионов. Каталонцы в домашней встрече не оставили шансов туринскому "Ювентусу" – 3:0. Примечательна статистика данного противостояния. Гости нанесли больше ударов по воротам соперников, заставив Тер Штегена совершить 6 сейвов против 3 у Буффона. Каталонцы же совершили больше отборов, и были успешнее в верховой борьбе. Это была очень нетипичная статистика для "Барселоны" последних лет, но результат, как говорится, на лицо.

Одной из главных причин великолепных результатов каталонцев в последних матчах является, конечно же, Лионель Месси. Аргентинец просто рвет и мечет на старте сезона. На его счету 11 голов в 6 матчах, в которых Лео даже не осмелились ни разу заменить. Команда чувствует отменную форму своего лучшего футболиста и без стеснения нагружает его передачами с любых зон. Если с Семеду аргентинец только начинает сыгрываться, то Альба отдал уже три результативных паса на Лионеля.

Месси очень качественно выполняет указания нового тренера, он адаптируется на новых для себя позициях и с легкостью вспоминает те времена, когда Гвардиола использовал его на месте то форварда, то ложной девятки. Бывают моменты, когда аргентинца просто невозможно остановить, но для начала ему нужно встретиться с мячом. Вальверде избавил Лео от энергозатратных походов за сферой к центру поля, даже когда у команды не получается быстро выходить из- под прессинга. Месси все чаще получает мяч в ситуациях, когда ему достаточно сделать всего одно-два действия для создания потенциально голевого момента. Ему больше не нужно подолгу бегать от соперников вблизи центрального круга или обыгрываться с партнерами, с целью продвинуть мяч вперед. Месси по-прежнему определяет игру команды, а Вальверде создает для него рамки, позволяющие оптимизировать действия великолепного аргентинца.

"Барселона" неожиданно для всех стала фаворитом в борьбе за титул чемпиона Испании, а также увеличила свои шансы, по мнению букмекеров, стать лучшей командой Лиги Чемпионов. Каталонцы стабильно набирают очки, используя весь доступный арсенал своих возможностей. Вальверде легко справляется с кадровыми проблемами, и каждый игрок использует свой шанс закрепиться в основе по–максимуму. Пока рано говорить о становлении этой "Барселоны" как команды, способной побеждать с прежней регулярностью на длинной дистанции. Ведь даже болельщики "сине-гранатовых" без особого воодушевления воспринимают текущие результаты. Но списать со счетов каталонцев явно поторопились.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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