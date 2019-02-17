Гибрид Канте и Погба: за счет чего полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле привлекает внимание топ-клубов?

Во второй половине нынешнего десятилетия Франция стала одним из самых мощных конвейеров футбольных талантов в мире. Латиноамериканские страны, конечно, выполняют работу в куда больших количествах, но вот в плане качества французам просто нет равных. Важным фактором такого прорыва является большая география – историческое доминирование "трехцветных" на африканском континенте (большое количество африканских стран в прошлом являлись колониями Франции) привело к тому, что внутри самой Франции все боше людей имеют африканские корни. Это касается и футбольного мира. История самой популярной в мире игры имеет примеров расцвета талантов с двойными корнями. К примеру, это касалось голландцев суринамского происхождения в начале ХХІ века (сегодня откликом той эпохи является Вирджил Ван Дейк – проверьте его родословную). Обилие высококлассных игроков на западе Европы привело к тому, что у главного тренера "галльских петухов" Дидье Дешама есть как минимум 3 варианта комплектации национальной сборной. К примеру, в центре полузащиты могут сыграть Н’Голо Канте, Поль Погба, Стивен Н’Зонзи, Блез Матюиди, Корентин Толиссо и Танги Ндомбеле. На последнего внимание стоит обратить более подробно.

С 16 лет Танги Ндомбеле воспитывался в структуре "Амьена". Французский центральный полузащитник с конголезскими корнями имел очень крепкое телосложение в подростковом возрасте, которое давало ему преимущество в борьбе наверху и внизу; а также обладал сильным и точным пасом. В 2017 этот набор качеств впечатлил "Лион". Боссы "ткачей" решили взять полузащитника в аренду на один сезон, не побоявшись заплатить за молодого таланта 2 млн евро. В то время "Олимпик" искал замену ушедшему в "Баварию" Толлисо, и Ндомбеле стал лучшим из всех возможных кандидатов на эту позицию. Буквально за сезон цена на центрального полузащитника выросла с 1 до 25 млн евро. Конечно, 8 млн евро, которые "ткачи" должны были выплатить "Амьену" в случае выкупа контракта футболиста, показались сущей мелочью в сравнении с талантом игрока. Спустя полгода Transfermarkt стал оценивать Ндомбеле в 45 млн евро. Игра "опорника" сразу же привлекла внимание топовых европейских команд, среди которых называются имена "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма". Чем же Ндомбеле так привлекает потенциальных покупателей?

Многие называют Танги новым Канте, однако мы не спешим использовать подобное сравнение, так как Н’Голо является номинальным опорником, и все попытки Сарри превратить его в атакующего игрока не являются столь удачными. Скорее, Ндомбеле можно сравнить с гибридом Канте и Погба, так как полузащитник "Лиона" одинаково удачно сочетает в себе как оборонительные, так и атакующие навыки. Возможно, именно Ндомбеле, а не Канте, пригодился бы в лондонском "Челси" на позиции правого центрального полузащитника. Одним из самых главных достоинств Танги является его точный и "интеллектуальный" пас. В среднем Ндомбеле отдает 54 передачи за матч, из которых 48 непременно оказываются точными. Ярче всего Танги проявил себя в статусе распасовщика в матче "Манчестер Сити" и "Лиона" в Лиги Чемпионов. Ндомбеле выполнил 82 передачи, из которых больше 80% шли вперед на обострение, с точностью 94%, заставив Гвардиолу обратить на себя внимание. Что интересно, высокий уровень культуры паса не является исключительно преимуществом для центра поля. Часто Ндомбеле не стесняется переходить на чужую половину поля отдавать пердголевые передачи. В среднем, такие у француза конголезского происхождения получаются по 0,8 раза за матч. На этом же уровне находятся у ключевые передачи – 1,1.

Частым атрибутом игры Ндомлеле является обводка, которая при неплохом техническом арсенале делает центрального полузащитника еще более опасным. В среднем футболист исполняет 5 попыток дриблинга за матч, из которых 4 непременно получаются точными. Хорошие физические данные при этом только помогают: визуально хавбек очень легко проходит сквозь своих соперников и в разных ситуация может либо выбраться из под прессинга, а затем выдать длинную передачу на забегание партнера, либо даже протащить игровой снаряд до чужой штрафной и отдать результативную передачу (таких у Танги накопилось уже 5 в за первую половину сезона). Особенно часто Танги использует финт под названием "крокетта", который в свое время очень успешно применял Андрес Иньеста. Если умножить все это на большой футбольный интеллект и умение видеть поле, быстро оценивать ситуацию и находить партнеров, то мы получим идеальную "машину" для работы в центре поля.

Впечатляет работа француза и на своей половине поля. Оборону "Лиона" нельзя назвать очень надежной – в текущем сезоне Лиги 1 "ткачи" пропускают в среднем 1,1 гол за матч, но при этом Ндомбеле очень неплохо смотрится в роли волнореза и прекрасно исполняет свою оборонительную работу. В среднем Танги выполняет по 4 удачных перехвата за игру, 3 из которых приходятся на игру на своей половине поля, в особенности на правый край, где Танги и располагается большую часть игрового времени в следствии расстановки "Лиона". Кроме того, француз хорош в единоборствах – в среднем 7 выигранных дуэлей, из которых 2 приходятся на игру на втором этаже (при относительно небольшом росте 181 см), а также 12 побед в дуэлях на чужой половине поля. Но самая интересная цифра находится в графе "фолы". Ндомбеле является одним из немногих центральных полузащитников в европейском футболе, в которых количество собственных фолов уступает количеству фолов, совершенных на самом игроке. На Танги нарушают правила по 2,1 раз за матч, в то время как сам француз имеет всего по одному фолу во встрече.

Стоит отметить, что в свои 22 года Танги Ндомбеле играет на уровне топ-футболиста, и мало чем уступает лучшим представителям европейского футбола на своей позиции. Абсолютно очевидно, что долго в "Лионе" он не задержится, так как футболисты с качествами Ндомбеле невероятно востребованы в любом топ-клубе. При этом Танги еще не достиг пика – его столь молодой возраст оставляет время для дальнейшего роста и превращение в еще более качественного исполнителя. Главное – не прогадать с командой и выбрать правильный дальнейший путь. Ну и пробиться в национальную сборную, конечно. Как уже было сказано ранее, у Дешама есть шесть крутых исполнителей на роль тройки в центре поля. Именно это стало причиной того, что пока в активе Ндомлеле всего 4 выхода на поле в футболке национальной сборной. Будем следить за футболистом и дальше!