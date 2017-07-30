Гибсон: "Моя команда "Сандерленд" - дерьмо"

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Гибсон: "Моя команда "Сандерленд" - дерьмо"

Полузащитник "Сандерленда" Дарон Гибсон в пьяном виде подверг жесткой критике свою команду, после поражения в товарищеском матче против "Селтика" (0:5).

"Моя команда "Сандерленд" - дерьмо. Меня, конечно же, беспокоит этот факт. Я не хотел бы волноваться из-за этого, но мы дерьмо. В клубе есть много людей, которые плевать хотели на него. Коне? Правильно, следующий. Ленс и Хазри? Следующий. Возможно, сейчас я пьян, но я хочу играть за "Сандерленд", а остальные - нет", - сказал Гибсон.

29-летний Гибсон выступает за "Сандерленд" с 2017 года и провел за клуб 12 матчей.

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