Гидо Писарро близок к переходу в "Севилью"



Аргентинский полузащитник "Тигреса" Гидо Писарро перейдет в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб согласовал трансфер футболиста и теперь ему предстоит пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, то хавбек подпишет с севильцами контракт до лета 2021 года.

27-летний Писарро выступает за "Тигрес" с 2013 года, провел за клуб 116 матчей и забил 5 голов.

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