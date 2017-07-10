Гидо Писарро стал игроком "Севильи"

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Гидо Писарро стал игроком "Севильи"

Хавбек "Тигреса" Гидо Писарро стал игроком "Севильи", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с испанским клубом четырехлетнее соглашение. Стоимость сделки составила 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Писарро сыграл 43 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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