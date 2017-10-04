Гиггз: "Бэйл всегда будет ставить свое тело под давление"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз прокомментировал высокую травматичность Гарета Бэйла.

"Взгляните на Бэйла, он образец физической формы, он всегда будет ставить свое тело под давление. В особенности это касается единоборств с другими игроками, через которые он проходит. Учитывая травмы, которые были у Бэйла, на нынешнем этапе карьеры нужно уделять этому внимание.

Когда приближаешься к 30-летнему возрасту, пора начинать вносить изменения. Все становится иным. Лично я пробовал йогу, акупунктуру, ванны со льдом. Но то, что работает для одних футболистов, может не сработать в случае с другими.

Также надо адаптировать свою игру. Нельзя в конце третьего десятка играть так, как ты делал это в 19-летнем возрасте. Однако опыт подразумевает, что твой мозг работает быстрее, ты можешь играть более экономно, но в то же время эффективнее. Лично я точно был куда более эффективен в конце третьего десятка, даже если уже потерял в скорости" - приводит слова Гиггза Sky Sports.

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