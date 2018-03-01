Гиггз: "Будущее Бэйла не беспокоит меня, он играет в отличном клубе"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал выступления нападающего Гарета Бэйла в "Реале".

"Его будущее не беспокоит меня, он играет в отличном клубе. Я знаю, что когда играешь за топ-клуб, находишься под пристальным вниманием. Я встретился с ним - он был счастлив. Его беспокоило то, что не попадал в стартовый состав, но в нескольких следующих играх ситуация поменялась.

Он в хорошей форме. Он внес большой вклад в игру "Реала" в матче с ПСЖ. В Уэльсе все знают, насколько Гарет важен. Когда Бэйл в форме, он может делать разницу", - сказал наставник.

В этом сезоне Бэйл принял участие в 25 матчах в составе "Реала", в которых забил 10 мячей и оформил четыре результативных передачи.

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