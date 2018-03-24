Гиггз дал совет Бэйлу по его будущему

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Гиггз дал совет Бэйлу по его будущему

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз советует форварду Гарету Бэйлу остаться в "Реале".

"Это клуб с особой аурой, в котором мечтают играть все футболисты. Здесь Гарет выиграл три розыгрыша Лиги Чемпионов. Когда выступаешь в команде вроде "Реала", всегда хочется выигрывать титулы, и Бэйл может здесь реализовать все свои цели" - приводит слова Гиггза Todomercadoweb.

Напомним, что Бэйл стал лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса.

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