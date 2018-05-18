Гиггз дал совет "Манчестер Юнайтед" по поводу предстоящего трансферного окна

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Гиггз дал совет "Манчестер Юнайтед" по поводу предстоящего трансферного окна

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, что манкунианцам требуется для борьбы за победу в АПЛ.

"В целом, у "Манчестер Юнайтед" отличная команда, но им нужно приобрести двух новичков, чтобы в следующем году бороться за титул. Только так они смогут составить конкуренцию "Манчестер Сити" в следующем сезоне" - приводит слова Гиггза Sportsmole.

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ "МЮ" финишировал на втором месте.

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