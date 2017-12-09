Гиггз готов возглавить сборную Уэльса

Теги манчестер юнайтедрайан гиггз

Гиггз готов возглавить сборную УэльсаЭкс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз отметил, что готов стать главным тренером сборной Уэльса.

Напомним, что в стране ведут поиски наставника национальной команды.

"Я играл за "МЮ" и сборную Уэльса. Конечно, это два места, где я хотел бы работать. Я еще не разговаривал с федерацией, но да, мне это интересно", - сказал он.

Читайте: Мата: "Было бы здорово играть до 40 лет, как Гиггз" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Тоттенхэм 16 28
6 Арсенал Лондон 15 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 15 18
11 Хаддерсфилд Таун 16 18
12 Саутгемптон 15 17
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов