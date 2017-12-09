Гиггз готов возглавить сборную Уэльса

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз отметил, что готов стать главным тренером сборной Уэльса.

Напомним, что в стране ведут поиски наставника национальной команды.

"Я играл за "МЮ" и сборную Уэльса. Конечно, это два места, где я хотел бы работать. Я еще не разговаривал с федерацией, но да, мне это интересно", - сказал он.

Читайте: Мата: "Было бы здорово играть до 40 лет, как Гиггз" | http://soccernews.ru