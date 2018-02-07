Гиггз: "Кейн подумывает об уходе из "Тоттенхэма"

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Гиггз: "Кейн подумывает об уходе из "Тоттенхэма"Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз предположил, что форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн задумывается об уходе из своего клуба.

"Харри Кейн, возможно, подумывает об уходе из "Тоттенхэма" и посматривает за границу, видя, как Гарет Бэйл достиг победы в трех Лигах Чемпионов с "Реалом", - приводит слова 44-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Кейн прокомментировал отказ "Арсенала" от его услуг. | soccernews.ru

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