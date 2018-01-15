Гиггз: "Клуб, в котором окажется Санчес, будет в выигрыше"

Новоиспеченный главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высказался о трансферной саге с форвардом лондонского "Арсенала" Алексисом Санчесом.

"Кто бы его не заполучил, или даже если он останется в "Арсенале", его клубу повезет, потому что он - не только бомбардир, но и создает моменты, он много работает. Таким образом, клуб, который будет иметь его в своем составе, окажется в выигрыше, потому что он - топ игрок", - цитирует 44-летнего специалиста Express.

Напомним, Санчесу уже подбирают игровой номер в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru