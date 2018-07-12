Гиггз: "Криштиану одержим превосходством над Месси"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высказался об отношении новоиспеченного форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду к соперничеству с ведущим бомбардиром каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Криштиану одержим своим превосходством над Месси. Теперь у него есть аргумент, согласно которому он выигрывал в Англии, Испании и Португалии, поэтому он хочет сказать: "Я сделаю то же самое и в Италии". Он может использовать это в свою пользу в споре о том, кто является лучшим игроком из них. Иметь в своем послужном списке "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус" - это нечто особенное. Для него это будет новый вызов", - цитирует 44-летнего валлийца Marca.

Напомним, Анчелотти прокомментировал переход Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru