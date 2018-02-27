Гиггз: "Манчестер Сити" демонстрирует одну из лучших игр в истории АПЛ"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высоко оценил игру, которую в текущем сезоне демонстрирует "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" нужно выиграть несколько титулов, чтобы их можно было сравнивать с "Арсеналом" и "Челси". Они должны демонстрировать стабильность, а не иметь "за плечами" только один хороший сезон, который у них получается в этом году. Но глядя на то, как они играют в этом году, можно сказать, что они способны это сделать... Я думаю, что все признают, что футбол, в который они играют в этом сезоне, - очень хорош. Он - один из лучших в эпоху Премьер-Лиги", - цитирует 44-летнего специалиста Express.

Напомним, "Манчестер Сити" догнал "Эвертон" по числу трофеев в Англии. | soccernews.ru