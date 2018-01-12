Гиггз может возглавить сборную Уэльса

Футбольная ассоциация Уэльса продолжает поиски нового главного тренера для национальной сборной, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, одним из возможных кандидатов на пост наставника рассматривается легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз.

Утверждается, что с 44-летним специалистом было проведено собеседование по поводу возможной работы у руля "драконов".

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