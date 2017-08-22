Гиггз: "Надеюсь, Мхитарян наберет форму, которую он демонстрировал в "Боруссии"

Теги райан гиггзманчестер юнайтедгенрих мхитарян

Гиггз: "Надеюсь, Мхитарян наберет форму, которую он демонстрировал в "Боруссии"Легенда английского "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз высказался о нынешнем полузащитнике "красных дьяволов" Генрихе Мхитаряне.

"Команда выглядит мощно с Матичем и Лукаку, но также приятно видеть, что творческие игроки тоже хорошо себя чувствуют. Мхитарян сделал уже четыре голевые передачи, и это хороший результат для него, поэтому, надеюсь, он сможет вернуться к своей форме, которую он демонстрировал в Дортмунде", - цитирует бывшего футболиста SquawkaNews.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" борется с "Тоттенхэмом" за Сессеньона. | soccernews.ru

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