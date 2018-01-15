Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз назначен главным тренером сборной Уэльса.

Такую информацию опубликовало издание The Telegraph.

Ранее в СМИ сообщалось, что стороны провели переговоры, но об их результатах ничего не говорилось.

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