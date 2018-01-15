Гиггз назначен главным тренером сборной Уэльса

Теги уэльсрайан гиггз

Гиггз назначен главным тренером сборной УэльсаБывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз назначен главным тренером сборной Уэльса.

Такую информацию опубликовало издание The Telegraph.

Ранее в СМИ сообщалось, что стороны провели переговоры, но об их результатах ничего не говорилось.

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