Гиггз назвал игроков "Манчестер Юнайтед", на которых Фергюсон никогда не повышал голос
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поделился воспоминаниями о работе бывшего главного тренера "красных дьяволов" сэра Алекса Фергюсона.
"Было четыре футболиста, на которых сэр Алекс никогда не повышал голос - это Эрик Кантона, Брайан Робсон, Рой Кин и Криштиану Роналду. Все они приносили нам победы, делая свою работу на поле. Поэтому Фергюсон не считал нужным их критиковать. Это показывает, что сэр Алекс умел работать со звёздами. Он мастер психологии и умел выжать максимум из своих игроков", - приводит слова Гиггза Goal.com.
Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год и выиграл с командой 38 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18