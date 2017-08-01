Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз назвал команду, которая выиграет чемпионский титул АПЛ в новом сезоне.

"Я думаю, что "Манчестер Сити" - это команда, которая одержит победу в чемпионате. Я посмотрел на них в конце прошлого сезона, и на игроков, которые у них есть. Это страшно, с Серхио Агуэро, Габриэлем Жезусом, Лероем Сане, Кевином Де Брюйне, Давидом Силвой и Рахимом Стерлингом.

То, что им нужно было улучшить - это их защита, и будет интересно посмотреть, как освоится Эдерсон, потому что сложно выиграть Премьер-Лигу со средним вратарем. Они явно инвестировали значительные средства в крайних защитников, но остается вопрос, сможет ли Винсент Компани оставаться в форме, потому что его влияние и опыт являются ключевыми для них", - цитирует бывшего футболиста Sky Sports.

Напомним, Гвардиолу разгневало одно из решений руководства "Манчестер Сити". | soccernews.ru