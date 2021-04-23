Гиггз не будет руководить сборной Уэльса на Евро-2020
Фото Sky
Сегодня прокуратура предъявила официальные обвинения наставнику сборной Уэльса Райану Гиггзу.
Легенда "Манчестер Юнайтед" подозревается в нападении на двух женщин и нанесении им телесных повреждений, одна из них - бывшая девушка тренера Кейт Гревилл.
Судебное заседание по делу экс-полузащитника запланировано на 28 апреля. Сейчас он находится на свободе под залогом.
Футбольная ассоциация Уэльса отреагировала на эту новость отстранением Гиггза от работы в сборной. Руководить командой на Евро-2020 будет Роберт Пейдж.
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