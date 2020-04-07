Гиггз не включил Роналду в свою символическую сборную "Манчестер Юнайтед"
Главным тренером национальной сборной Уэльса Райан Гиггз представил состав символической команды "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.
Стоит отметить, что в состав команды не вошел бывший нападающий манкунианцев португалец Криштиану Роналду, который выступал за клуб с 2003 по 2009 годы.
Вратарь: Петер Шмейхель
Защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр и Денис Ирвин
Полузащитники: Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт и Пол Скоулз
Нападающие: Уэйн Руни, Уле-Гуннар Сульшер
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|Челси
|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|27
|36
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|15
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|Борнмут
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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