Гиггз не включил Роналду в свою символическую сборную "Манчестер Юнайтед"

1 Теги манчестер юнайтедювентускриштиану роналдурайан гиггз

Гиггз не включил Роналду в свою символическую сборную "Манчестер Юнайтед"

Главным тренером национальной сборной Уэльса Райан Гиггз представил состав символической команды "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что в состав команды не вошел бывший нападающий манкунианцев португалец Криштиану Роналду, который выступал за клуб с 2003 по 2009 годы. 

Вратарь: Петер Шмейхель

Защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр и Денис Ирвин

Полузащитники: Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт и Пол Скоулз

Нападающие: Уэйн Руни, Уле-Гуннар Сульшер

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Комментарии

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lesnovsky

А он и не должен там быть... Его нигде не должно быть..

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