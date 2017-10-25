Гиггз: "Нельзя списывать Линделефа со счетов из-за одной ошибки"

Теги манчестер юнайтедвиктор линделеф

Гиггз: "Нельзя списывать Линделефа со счетов из-за одной ошибки"
Бывший футболист и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз выразил поддержку защитнику манкунианцев Виктору Линделефу, который неудачно сыграл в матче 9-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (1:2).

"Линделеф стал один из тех игроков, которые получили большое количество критики. Но его не стоить списывать со счетом из-за одной ошибки. У некоторых игроков удается сразу заиграть в Премьер-лиге, а другим нужно время. Достаточно вспомнить Патриса Эвра, Япа Стама и Неманью Видича. Команда играет и проигрывает вместе. Линделефу просто нужно пройти через это", - цитирует Гиггза Sky Sports.

Напомним, что 23-летний Линделеф перешел в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом из "Бенфики" за 35 миллионов евро.

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