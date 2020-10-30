Гиггз - о следующем чемпионстве "Манчестер Юнайтед": "Это может произойти через 15-20 лет"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз не исключает, что "красным дьяволам" потребуется ещё очень много времени для возвращения чемпионского титула АПЛ.

"Это может произойти через 15-20 лет, особенно если Клопп и Гвардиола продолжат работу в Премьер-лиге. У них есть необходимые ресурсы. Когда "Ливерпуль" выиграл титул в 1990 году, они тоже думали, что вскоре завоюют ещё один. Но нужно немало времени, чтобы построить чемпионскую команду. От каждого нового тренера или нового игрока ждут, что они принесут команде титул, но это не так просто", - цитирует Гиггза Sky Sports.

В последний раз "МЮ" становился победителем чемпионата Англии в сезоне 2012/13, который был последним в тренерской карьере сэра Алекса Фергюсона.

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