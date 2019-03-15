Гиггз оценил перспективы "Манчестер Юнайтед" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз оценил перспективы "красных дьяволов" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Они могут выиграть турнир. После победы в Париже не вижу доводов против этого. Мы знаем много случаев, когда до финала добирались не самые сильные команды. Тем более, сейчас у "МЮ" определённо есть качество и уверенность. Учитывая, что в Лиге Чемпионов по-прежнему принимают участие несколько грандов, выиграть будет трудно, но в этом нет ничего невозможного. "Юнайтед" прекрасно играет и показывает отличный результат", - приводит слова Гиггза BBC.

Напомним, что манкунианцы по сумме двух встреч (0:2, 3:1) обыграли ПСЖ в 1/8 финала. Соперника по четвертьфиналу команда узнает сегодня.

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