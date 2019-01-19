Гиггз оценил работу Сульшера у руля "Манчестер Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз дал оценку работе Уле Гуннара Сульшера у руля "красных дьяволов".

"И Сульшер, и футболисты отлично проявили себя, поэтому у меня нет удивления от улучшения результатов. Сейчас в команде совсем другая атмосфера. Их манера игры очень радует, забивается много голов. Уле хорошо начал и я верю в попадание "МЮ" в первую четвёрку АПЛ" - приводит слова Гиггза Sky Sports.

Напомним, что контракт 45-летнего Сульшера с "МЮ" рассчитан до лета 2019 года.

Под руководством норвежского специалиста команда одержала 6 побед в 6 матчах, что является клубным рекордом.

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