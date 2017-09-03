Гиггз оценил шансы "Ливерпуля" на победу в АПЛ

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Гиггз оценил шансы "Ливерпуля" на победу в АПЛ

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поделился мнением о шансах "Ливерпуля" на победу в АПЛ.

"Я не считал "Ливерпуль" претендентом на титул до начала сезона, но они сделали приличные покупки и сохранили Коутиньо, а это хороший стимул. Но чтобы выиграть АПЛ, вам нужен топовый голкипер, и всем интересно, а есть ли он у "Ливерпуля"? Это был мой единственный вопрос, но после их работы на трансферном рынке я всё же немного изменил своё мнение. Думаю, они всё же поборются за титул" - приводит слова Гиггза Sportsmole.

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