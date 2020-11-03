Гиггз опроверг нападение на свою девушку

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз опроверг информацию о том, что он напал на свою возлюбленную, утверждает The Sun.

Ранее стало известно, что 46-летнего специалиста арестовали по подозрению в нападении на свою девушку.

По данным издания, тренер решил сотрудничать с полицией и помогать в расследовании.

На данный момент Гиггза отпустили под залог до завершения расследования. С девушкой специалист встречается с 2017 года.

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