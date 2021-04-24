Гиггз отреагировал на отстранение от работы в сборной Уэльса

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Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал решение отстранить его от работы на фоне обвинений в нападении на двух женщин и нанесении им телесных повреждений.

"Я отношусь с уважением к правовой процедуре и понимаю всю серьёзность обвинений. Я собираюсь очистить своё имя и не буду признавать себя виновным в суде. Хочу пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам сборной успехов на Евро", - цитирует Гиггза BBC.

47-летний специалист возглавляет сборную Уэльса с января 2018 года.

На групповом этапе Чемпионата Европы "драконы" сыграют с Италией, Швейцарией и Турцией.

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