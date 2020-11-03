Гиггз отстранен от работы со сборной Уэльса. Он подозревается в семейном насилии

Теги уэльсрайан гиггз

Гиггз отстранен от работы со сборной Уэльса. Он подозревается в семейном насилии

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не будет руководить командой в трех ближайших матчах, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Уэльса.

Такое решение принято тренером совместно с чиновниками ассоциации. Причиной является обвинение Гиггза в избиении его девушки. 46-летний специалист был арестован, но уже выпущен под залог.

Таким образом, Гиггза заменит его ассистент Роберт Пейдж, который будет руководить командой в товарищеском поединке против США (12 ноября), а также матчах Лиги наций с Ирландией (15 ноября) и Финляндией (18 ноября).

Не пропустите: Гиггз опроверг нападение на свою девушку. | http://soccernews.ru
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