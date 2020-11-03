Гиггз отстранен от работы со сборной Уэльса. Он подозревается в семейном насилии
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не будет руководить командой в трех ближайших матчах, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Уэльса.
Такое решение принято тренером совместно с чиновниками ассоциации. Причиной является обвинение Гиггза в избиении его девушки. 46-летний специалист был арестован, но уже выпущен под залог.
Таким образом, Гиггза заменит его ассистент Роберт Пейдж, который будет руководить командой в товарищеском поединке против США (12 ноября), а также матчах Лиги наций с Ирландией (15 ноября) и Финляндией (18 ноября).
Не пропустите: Гиггз опроверг нападение на свою девушку. | http://soccernews.ru
главное
-
Гладбахская "Боруссия" уничтожила "Шахтер" в Лиге Чемпионов
-
Дортмундская "Боруссия" начала переговоры по трансферу Кварацхелии
-
Матч "Барселона" - "Динамо" Киев состоится
-
Назначены судьи на матчи "Урал" - "Спартак", "Зенит" - "Краснодар" и другие встречи 14-го тура РПЛ
-
Новый шанс для российских команд, "Реал" и "Интер" в роли аутсайдеров, реванш за прошлогодний полуфинал от "Лейпцига": самое интересное о 3 туре ЛЧ
Лента новостей
-
Лэмпард рассказал, когда Пулишич вернется в строй
-
"Локомотив" отобрал очки у "Атлетико" в матче Лиги Чемпионов
-
Гладбахская "Боруссия" уничтожила "Шахтер" в Лиге Чемпионов
-
Карпин рассказал, почему он назвал Шомуродова "кривоногим"
-
Дортмундская "Боруссия" начала переговоры по трансферу Кварацхелии
-
В "Гронингене" сообщили, когда Роббен вернется на поле
-
Четыре основных игрока "Краснодара" пропустят матч с "Севильей"
-
Гиггз отстранен от работы со сборной Уэльса. Он подозревается в семейном насилии
-
Тимо Вернер оценил шансы "Челси" на победу в Лиге Чемпионов
-
Карпин рассказал, чем его удивил "Спартак" в матче РПЛ
-
"Шальке" прервал безвыигрышную серию из 21 матча, разгромив клуб второй Бундеслиги
-
1
Матч "Барселона" - "Динамо" Киев состоится
-
Арбитр Сергей Карасев рассказал, как он переболел коронавирусом
-
Назначены судьи на матчи "Урал" - "Спартак", "Зенит" - "Краснодар" и другие встречи 14-го тура РПЛ
-
Главный тренер "Ференцвароша" высказался о матче ЛЧ с "Ювентусом"
-
"Спартак" готов продать Педро Рошу за 6 миллионов евро
-
Девушка Роналду поздравила сына Месси с днем рождения
-
Ахмед Муса может перейти в "Галатасарай"
-
Канчельскис поделился впечатлениями от выступления российских клубов в еврокубках
-
Новый шанс для российских команд, "Реал" и "Интер" в роли аутсайдеров, реванш за прошлогодний полуфинал от "Лейпцига": самое интересное о 3 туре ЛЧ
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4