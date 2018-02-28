Гиггз поделился мнением о выступлениях Бэйла за "Реал"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз оценил игру Гарета Бэйла в "Реале".

"Я не беспокоюсь о будущем Бэйла, он играет в прекрасном клубе. Хорошо понимаю, что когда выступаешь в топ-команде, постоянно находишься под испытующим взглядом. Я виделся с ним, Гарет был счастлив. Он расстроился, когда не попал в стартовый состав, но следующие игры начал в основе.

Бэйл набрал отличную форму и показывает зрелищный футбол. Он положительно повлиял на игру, когда вышел против ПСЖ. Все в Уэльсе знают, какое значение имеет Гарет" - приводит слова Гиггза Sky Sports.

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