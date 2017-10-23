Гиггз рассказал, какие клубы он готов возглавить

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Гиггз рассказал, какие клубы он готов возглавить

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз не против возглавить "Лестер" или "Эвертон".

"Лестер" был чемпионом два сезона назад, "Эвертон" - фантастический клуб с фантастической историей. Это те клубы, с которыми я хотел бы поработать. Но я прекрасно понимаю, что есть много тренеров, которые готовы принять эти клубы" - приводит слова Гиггза Sky Sports.

Напомним, что с 2014 по 2016 год Гиггз был в тренерском штабе "МЮ".

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комментарии
Игорь

если Эвертон ещё будет в Премьер Лиге))

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