Гиггз рассказал о лучшем моменте в своей карьере

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Гиггз рассказал о лучшем моменте в своей карьере

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал о лучшем моменте в своей футбольной карьере.

"Лучший момент моей карьеры - время после финального свистка матча с "Баварией" в 1999 году. Это единственный раз, когда я плакал на поле, потому что в тот момент эмоции просто переполняли" - цитирует Гиггза A Bola.

Напомним, что тогда "МЮ" в компенсированное время финального матча Лиги Чемпионов забил два гола в ворота "Баварии", добыв итоговую победу со счётом 2:1.

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